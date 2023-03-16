В Челябинске суд взыскал с перевозчика 1,4 млн рублей в пользу девочки, сбитой маршруткой

Жительница Челябинска отсудила у ООО «Челябинское такси» 1,4 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за тяжелые травмы несовершеннолетней дочери, которую сбила маршрутка на пешеходном переходе. Решение принято Ленинским районным судов при участии прокуратуры, сообщает надзорное ведомство региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в декабре 2020 года на улице Новороссийская. Девочка, которой на тот момент было девять лет, переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбило маршрутное такси. В результате наезда школьница получила открытую черепно-мозговую травму и долгое время находилась в коме. Сейчас девочка признана инвалидом, не может вести привычный образ жизни и требует специального образования.

Водитель маршрутного такси, официально трудоустроенный в ООО «Челябинское такси», ранее был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человек). Приговор вступил в законную силу.

В суде по гражданскому иску представитель компании-перевозчика не согласился с требованиями, счел размер компенсации завышенным, утверждая, что ребенок не переходил, а перебегал проезжую часть. Однако суд отклонил эти доводы. Решение в законную силу не вступило.