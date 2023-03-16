В крымском лесу задержали производителя наркотиков, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ялте задержали в одном из лесных массивов мужчину, который находился в федеральном розыске по статье о незаконном производстве наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Крыма.

Сообщается, что мужчину заметили в лесу в ночное время. Когда полицейские попытались выяснить цель его нахождения там, подозреваемый стал вести себя подозрительно и попытался скрыться. Мужчину задержали. Выяснилось, что задержанным является 43-летний житель Симферополя, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств без цели сбыта, в значительном размере) и ч. 1 ст. 314 УК РФ (злостное уклонение от отбывания наказания).

Задержанный был передан в УМВД России по Симферополю, инициировавшему розыск.

Анастасия Донскова

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