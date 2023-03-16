На разработку мастер-плана курорта «Новая Анапа» направят 155 млн рублей

Акционерное общество «Корпорация Туризм.РФ» ищет подрядчика на разработку мастер-плана Всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Начальная цена контракта составляет 155,1 млн руб. Прием заявок завершится 31 марта. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Из технического задания следует, что мастер-план разрабатывают для формирования состава и параметров туристической инфраструктуры, а также для обоснования необходимости и перспектив инвестиций в проект.

На выполнение работ потребуется 11 месяцев. Реализация мастер-плана пройдет в два этапа. Мастер-план включает разделы: «Резюме туристической территории», «Описание проекта и технико-экономическое обоснование», «Анализ рынка», «Маркетинговый план», «Планирование туристической территории», «Анализ воздействия на окружающую среду» и пр.

Соглашение о создании курорта «Новая Анапа» было подписано между «Корпорацией Туризм.РФ» и администрацией Краснодарского края по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как следует из данных проекта, курорт «Новая Анапа» построят в станице Благовещенской на общей территории в 1,6 тыс. га. Новую рекреационную зону выполнят в едином архитектурном стиле.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в декабре минувшего года сообщил, что курорт «Новая Анапа» привлечет на Кубань более 350 млрд руб. инвестиций, на 17 км увеличит песчаные пляжи и поспособствует созданию не менее 14 тыс. рабочих мест в регионе. Он отмечал, что курорт должен быть построен в течение двух-трех лет.

Екатерина Мухамедова