968 тысяч тонн молока произвели в Удмуртии в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии произвели 968 тыс. т молока, что на 44 тыс. т больше показателя за предыдущий год. По данным Удмуртстата, регион занял третье место в ПФО, уступив Татарстану и Башкортостану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составил 7 737 кг и увеличился на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем яйценоскость кур-несушек выросла на 2,2% и составила 332 яйца.

За прошлый год сельхозтоваропроизводители получили 10,9 млрд яиц, что на 10,7 млн штук больше показателя прошлого года. При этом скота и птицы на убой в живом весе получено на 5,8 тыс. т меньше (183,1 тыс. т). По данным показателям Удмуртия разместилась на шестом и седьмом местах в Приволжье соответственно.