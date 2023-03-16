Citigroup урезал выплаты директору после выявленных нарушений

Американский банк Citigroup Inc. забрал часть причитавшихся по итогам 2022 года выплат главе подразделения по обслуживанию институциональных клиентов Пако Ибарре. Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники агентство Bloomberg, это произошло после того, как Citigroup был вынужден уплатить наложенный регуляторами штраф в размере $200 млн за то, что сотрудники этого подразделения пользовались по работе такими мессенджерами, как WhatsApp.

В отчетности для регуляторов Citigroup указал, что «сделал корректировку в сторону понижения» зарплаты Пако Ибарры, объяснив это некоторыми вопросами культуры в подразделении по обслуживанию институциональных клиентов, требующими урегулирования. Но даже с этим сокращением выплат итоговая компенсация господина Ибарры за 2022 год составила $18,9 млн, что больше, чем годом ранее, когда он получил $18,4 млн. По итогам 2022 года выручка подразделения, которым он управляет, выросла на 3% и составила $41,2 млрд. В подразделении работает почти 75 тыс. сотрудников.

Citigroup не единственный банк, которому пришлось в прошлом году заплатить штраф за то, что сотрудники используют неконтролируемые каналы связи. В общей сложности более десятка крупных глобальных банков заплатили $2 млрд штрафов за то, что их работающие в США сотрудники пользовались по работе WhatsApp и рядом других мессенджеров. И некоторые из этих банков, включая Morgan Stanley и Barclays, также сократили выплаты ответственным менеджерам.

Алена Миклашевская