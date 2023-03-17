Билайн запускает облачный файрвол на базе решения Sangfor

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) запускает сервис сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения (Next-GenerationFirewall, NGFW) от Sangfor.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: featurecloud.eu Фото: featurecloud.eu

Sangfor — производитель ИТ/ИБ-решений и один из мировых лидеров в классе NGFW. Компания разрабатывает свои продукты уже более 20 лет, имеет представительства по всему миру, в том числе в России. Beeline cloud предлагает решения Sangfor по сервисной модели.

В рамках сервиса клиенты beeline cloud получают комплексную защиту сети на уровнях L2-L7* и доступ к широкому набору функций безопасности, включая защиту веб-приложений, потоковый антивирус, фильтрацию системы унифицированных адресов электронных ресурсов (URL-адресов), средство обнаружения и предотвращения вторжений и многое другое.

Специалистами beeline cloud была реализована двухфакторная аутентификация пользователей на основе клиента удаленного доступа с использованием криптографических протоколов Sangfor Easy Connect и решения от российской компании Multifactor. Проверка осуществляется с помощью мессенджера Telegram или приложения Multifactor.

Облачный сервис позволит компаниям повысить уровень защищенности без капитальных вложений на покупку оборудования и расходов на специалистов по безопасности. Пользователям гарантируется доступность сервиса в соответствии с соглашением об уровне обслуживания и круглосуточная техническая поддержка команды beeline cloud.

Егор Бигун, руководитель по развитию ИБ-сервисов в beeline cloud:

«Мы начали изучать азиатский рынок ИТ-решений, в том числе и продукты компании Sangfor, в 2021 году. Это позволило включить межсетевой экран нового поколения от Sangfor в пул наших облачных решений кибербезопасности. Продукт особенно хорошо показал себя во время тестирования системы предотвращения вторжений, а также при подключениях удаленных пользователей к облачной инфраструктуре по технологииудаленного доступа с использованием криптографических протоколов».

*Уровни модели взаимодействия открытых систем OSI (Open Systems Interconnection)

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