Югра сформировала пул промплощадок для локализации производств и технологий

Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сформировали пул промышленных площадок для локализации промышленных технологий и производств. Заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев во время онлайн-марафона «Регионы России: «новая нормальность» и «производственный ренессанс», организованного ИД «Коммерсант», отметил, что география промплощадок продолжит расширяться.



Он добавил, что на территории Югре действует и расширяется сеть индустриальных парков и технопарков. «На сегодняшний день в разной степени готовности находятся 11 индустриальных парков и технопарков совокупной площадью более 73 га. В отношении специализации производств – это сфера нефтесервиса, лесоперерабатывающей промышленности, производство строительных материалов и оборудования»,— подчеркнул замгубернатора.

Одним из главных проектов Югры сейчас является Особая экономическая зона в Нягани, которая будет специализироваться на развитии промышленных производств.

«ОЭЗ в Нягани – это 272 га для перспективного размещения производственных мощностей. На сегодняшний день у нас есть 5 потенциальных резидентов по направлениям: производство мебели, ИТ-инфраструктура, производство строительных материалов, производство кормового белка из газа и производство пластиковых труб»,— пояснил Алексей Забозлаев.

Также замгубернатора отметил новое направление промышленного развития на базе создаваемого индустриального парка в городе Когалым. Это совместный проект с нефтекомпанией, реализуемый на условиях «промышленного офсета». Суть механизма заключается в том, что резиденты осуществляют инвестиции в развитие промышленных производств на территории индустриального парка в обмен на долгосрочные контракты с нефтедобывающим предприятием. Регион в данном случае обеспечивает подготовку промышленной площадки и ее инфраструктуры.

Отдельно Алексей Забозлаев остановился на действующей комплексной поддержке и сопровождении инвесторов и их инвестиционных проектов. «Единой точкой входа» для бизнеса определена специализированная организация по работе с инвесторами – Фонд развития Югры. «Мы проживаем совместно с инвестором весь жизненный цикл проекта – от расчета финансовой модели до выхода на проектную мощность», - добавил он.