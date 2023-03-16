Полиция Петербурга раскрыла убийство из-за квартиры 20-летней давности

Сотрудники Управления уголовного розыска раскрыли убийство, которое произошло 19 лет назад в Пскове. Об этом 16 марта рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 2004 году в подъезде дома №10 по Народной улице в Пскове было найдено тело 20-летнего петербуржца Валерия. В крови молодого мужчины было обнаружено большое количество алкоголя и наркотиков. По первой версии, он умер от передозировки. Спустя почти 20 лет следователи установили, что у Валерия была двухкомнатная квартира, но не было близких родственников. В ходе проверки сотрудники установили, что петербуржец погиб именно из-за жилплощади.

«Он жил один в двухкомнатной квартире на улице Инструментальщиков в Сестрорецке. Близких родственников у него не было. Незадолго до трагедии на молодого человека вышел старый знакомый, который «подсадил» его на наркотики. Когда мужчина уже полностью был под влиянием своего знакомого, тот вместе с подельником убедили его продать квартиру. Когда квартира была переоформлена, её уже бывшего хозяина под надуманным предлогом вывезли в Псков. Там в первом попавшемся подъезде жертве дали лошадиную дозу «метадона». Когда он потерял сознание, преступники перекрыли жертве дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки наркотиками»,— рассказали в ведомстве.

Следствие обнаружило в тюрьме одного из подельников, который с 2012 года находится на пожизненном сроке за ряд похожих преступлений. Еще один соучастник находится в следственном изоляторе за изнасилование. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

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