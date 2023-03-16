В Прикамье растет количество заявок на ипотеку для работников IT-сферы

В Пермском крае поступило 676 заявок на одобрение ипотеки для IТ-специалистов. Из них 519 были поданы в прошлом году, остальные — в текущем. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам вице-премьера Пермского края Алексея Черникова, востребованность такой ипотеки объясняется расширением условий для ее получения: в январе был повышен предельный возраст получателей и снижены требования к зарплате. «С начала 2023 года от сотрудников IT-компаний Прикамья поступило 157 заявок на льготную ипотеку. При этом 475 уже одобрены. Всего с прошлого года выдано 184 жилищных кредита»,— рассказал господин Черников.

Жилищные кредиты смогут взять IТ-специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее. Льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот. Требования по заработной плате снизились со 150 до 120 тыс. руб. в месяц в городах-миллионниках и со 100 до 70 тыс. руб. в остальных населенных пунктах. При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними: минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. руб. в месяц.