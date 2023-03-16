В Сочи число покупателей элитной недвижимости, совершающих повторные сделки, за год выросло на 15%

Доля покупателей элитного жилья в Сочи, совершающих сделки повторно, в январе—феврале текущего года увеличилась на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба компании по продаже недвижимости Golden Brown Group.

Число покупателей элитного сегмента жилья, делающих повторные покупки, по итогу первых месяцев 2023 года достигло 30% от общего объема. По данным организации, в течение одного-двух лет на курорте заключают до трех повторных покупок жилья.

«Состоятельные россияне, ранее инвестировавшие в криптовалюту и фондовый рынок, теперь предпочитают более консервативные и понятные инструменты, в первую очередь недвижимость»,— отметила генеральный директор компании Татьяна Бурлаковская.

Средняя стоимость повторной сделки составляет 80 млн руб. Рост показателя за год составил 27%. Средняя стоимость 1 кв. м элитной недвижимости на курорте в 2023 году выросла на 23%, до 430 тыс. руб. По оценке экспертов, доля повторных покупок элитной недвижимости в Сочи продолжит расти на фоне закрытых границ ряда стран и недоверия граждан к альтернативным финансовым инструментам.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram