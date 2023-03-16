Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приморье усилили меры безопасности против беспилотников

В Приморском крае вводят дополнительные меры по защите объектов жизнеобеспечения. Решение об этом принято сегодня, 16 марта, на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко.

Особое внимание, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, решено уделить защите объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, предприятий энергетики и военно-промышленного комплекса «от посягательств с использованием беспилотных летательных аппаратов». По словам господина Кожемяко, «ключевые объекты» необходимо обезопасить при помощи «специального оборудования по противодействию беспилотникам». «Все объекты жизнедеятельности населения должны быть обеспечены такими средствами»,— заявил губернатор. О каком именно оборудовании идет речь — в сообщении не уточняется.

1 февраля губернатор Кожемяко подписал постановление о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории края.

«Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов»,— объяснял начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства региона Олег Ильин.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...