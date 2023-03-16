В Приморье усилили меры безопасности против беспилотников

В Приморском крае вводят дополнительные меры по защите объектов жизнеобеспечения. Решение об этом принято сегодня, 16 марта, на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Олега Кожемяко.

Особое внимание, как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, решено уделить защите объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, предприятий энергетики и военно-промышленного комплекса «от посягательств с использованием беспилотных летательных аппаратов». По словам господина Кожемяко, «ключевые объекты» необходимо обезопасить при помощи «специального оборудования по противодействию беспилотникам». «Все объекты жизнедеятельности населения должны быть обеспечены такими средствами»,— заявил губернатор. О каком именно оборудовании идет речь — в сообщении не уточняется.

1 февраля губернатор Кожемяко подписал постановление о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории края.

«Введен запрет на использование дронов в бытовых целях — для личной аэрофотосъемки, снятия частных мероприятий. Данная мера в первую очередь необходима для обеспечения безопасности граждан, жизнедеятельности края, недопущения совершения диверсионно-террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов»,— объяснял начальник отдела исполнения законодательства по противодействию терроризму правительства региона Олег Ильин.

Алексей Чернышев, Владивосток