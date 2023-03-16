Соликамские депутаты вновь рассмотрят вопрос о передаче электросетей в собственность края

По инициативе администрации Соликамского городского округа 23 марта пройдет внеочередное заседание местной думы, на котором снова обсудят вопрос о безвозмездной передаче электросетевого комплекса с подстанциями, принадлежащего МУП «Городские коммунальные электрические сети» (ГКЭС), в собственность Пермского края. Об этом сообщил депутат думы Соликамского округа Евгений Гааг на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сам господин Гааг не поддерживает передачу. Он отмечает, что ГКЭС — одно из немногих муниципальных предприятий, которое приносит доход в бюджет города, и передавать прибыльное МУП, по мнению депутата, «не умное решение». Господин Гааг считает также, что консолидация электросетевого имущества может снизить качество обслуживания населения, как это произошло в муниципалитете после централизации системы здравоохранения.

Ранее вопрос о передаче имущества ГКЭС в собственность региона обсуждался на внеочередном заседании соликамской думы 27 февраля. Тогда депутаты передачу не поддержали. Кроме того, 12 марта местная фракция КПРФ провела перед городским рынком пикет по этому поводу, заявив, что «против такого „дарения“».

В декабре 2022 года Законодательное собрание Пермского края приняло закон о передаче полномочий по электроснабжению на уровень региональной власти. Закон предполагает также консолидацию электросетевого имущества. Изначально его планировалось объединить и передать ООО «Краевая сетевая компания» (КСК), которое было учреждено АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (100% акций в собственности регионального минстроя). Однако ряд муниципалитетов, как и Соликамск, выступали против передачи электросетей ООО. Тогда краевое минЖКХ создало для этих целей ПКГУП «Краевые электрические сети».

Предполагается, что владеть имуществом будет унитарное предприятие, а управлять им — КСК. На данный момент «Краевым электрическим сетям» передано только имущество МУП «Чернушинские городские коммунальные электрические сети», на базе которого ПКГУП было создано.