Профессия оператор: карьерный путь Никиты Рогова

Оператор Никита Рогов начал свой карьерный путь в 2019 году. С тех пор он успел поработать с исполнителями Мальбэком и Сюзанной, а также снять рекламу для ЦУМа совместно с журналом Tatler Россия и документальный сериал (нужно название) для Форбс совместно с онлайн-кинотеатром Окко. Он рассказал о карьерном пути и профессии оператора.



Никита, расскажите о том, как вы пришли в профессию?

Меня всегда интересовала визуальная форма повествования. Я с детства ежедневно смотрел иностранные клипы и фильмы, и это было моим любимым занятием. Но в юности я не задумывался об операторской работе, хотя меня всегда интересовало то, как были сделаны клипы и фильмы с технической стороны. Профессионального образования у меня нет, всему, что я знаю я научится сам. Также в начале пути я практиковался через знакомых и на площадках, когда работал кастинг директором для реклам.

Каким был ваш первый проект. Какие инсайты вы получили при работе над ним?

Моим первым серьезным проектом стал клип «Друг» для музыканта Ромы Мальбека и певицы Сюзанны. Рома пригласил меня для съемок на пленку на 8мм, на нее в Москве снимают очень мало, так как она подразумевает под собой определенные сложности с проявкой и большой стоимостью процесса съемки. В этом проекте было много импровизации, так как у нас не было четкого плана и раскадровки. Для меня это стало отличным опытом и практикой, так как я работал с естественным светом на локации при небольших таймингах.

В каких еще проектах Мальбэка и Сюзанны вы участвовали?

Я снимал для них клип «Шазам». Режиссером была фотограф Саша Сахарная и сам Рома Мальбэк. Мы снимали и фото, и видео, поэтому была необходимость в постоянной смене света, а времени на смену образов и переезды было мало. Из-за этого съемки проходили очень нервно. К тому же мы имели только референсы и примеры по настроению, свету и образам. Это было неким творческим экспериментом, все были очень вовлечены в процесс создания истории. Также мы столкнулись с разными кризисными ситуациями, например, мы не предвидели погодные условия и были вынуждены снимать очень быстро.

Еще одним совместным проектом стал тизер к трэку Сюзанны «Доротея». Это был мой личный порыв снять нечто новое для нее и выступить режиссером. Мы арендовали студию за день до моего вылета в другую страну и это опять же происходило без раскадровки. Основным вдохновением для меня стала хореография Сюзанны и лазерный свет, который создал некое подобие пирамиды, в которой она импровизировала движения. Тут без проблем тоже не обошлось: из-за дым машины включилась пожарная сигнализация, и нам пришлось быстро решать проблему с пожарной охраной завода. Прежде я не режиссировал, но все прошло успешно и Сюзанна была рада нашему ролику несмотря на сопутствующие трудности.

Что вам нравится в этих проектах?

В этих проектах мне нравится свобода и не ограниченный креатив , как это обычно бывает на коммерческих клипах и рекламах. Мы создавали то, что хотели и делали это с большой творческой командой во главе с известным фотографом Сашей Сахарной, которую я очень уважаю за ее уникальный авторский стиль. Благодаря участию в этих проектах я научился быстрому принятию решений и приобрел много навыков, связанных с концентрацией на том, что ты делаешь, так как это была фактически импровизация.

В чем вы видите специфику работы оператора?

Главное в работе оператора быть глазами режиссера, не забывая о предпочтениях по свету, локации, цветам и настроению. Оператор такой же артист, как и режиссер, поэтому ему необходимо добавлять свое видение, но не переделывать режиссерские идеи. Очень важно быть включенным в процесс и понимать, что от тебя хотят, задавая правильные четкие вопросы.

Чем вы гордитесь в своей работе?

Я горжусь тем, что могу рассказать историю человека для масс так, чтобы они поняли его мир. Также мое достижение заключается в том, что я сделал множество работ с начинающими свою карьеру талантливыми ребятами и помог им обрести себя. Сейчас я слежу за успехами этих уже опытных продюсеров, осветителей и визажистов и очень рад, что смог им помочь в достижении целей. Поддержка в нашей работе имеет большое значение.

Снежана Сарымова