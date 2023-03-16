Цены на аренду квартир в России за год выросли на 25%

Цены на долгосрочную аренду квартир в России за февраль 2023 года к февралю прошлого года выросли на 25%. Самый сильный рост зафиксирован в Ростове-на-Дону — 29,4%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость», которое есть у «Ъ».

В среднем месячная цена аренды квартиры в России в феврале 2023 года составила 25 тыс. руб. Средняя месячная аренда однокомнатных квартир и студий— 20 тыс. руб.; двухкомнатных — 28 тыс. руб.; трехкомнатных — 40 тыс. руб.

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в среднем по стране за год вырос на 36,9%, по Москве — на 125,9%. Спрос на долгосрочную аренду квартир значительнее всего вырос в Томске, Уфе и Сочи — на 51,7%, 36,3% и 30,5% соответственно.