Связанная с Ротенбергом и ВЭБ компания достроит южный дублер МКАДа за 20 млрд рублей

Компания «Дороги и мосты» выиграла в конкурсе на строительство последнего участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с путепроводом на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе. Компания была единственным участником конкурса и предложила построить участок за 19,9 млрд руб., что на 100 млн руб. меньше начальной цены. Об этом сообщил РБК со ссылкой на конкурсную документацию.

Как следует из проекта контракта, основные работы должны завершить к концу 2025 года, благоустройство трассы — к весне 2026 года. Заказчиком строительства стало ГКУ Москвы «Управление дорожно-мостового хозяйства».

«Дороги и мосты» входило в строительную компанию «Мостотрест», один из владельцев которой — бизнесмен Аркадий Ротенберг. В 2020 году компания вошла в группу «Нацпроектстрой», ее основатели — госкорпорация ВЭБ.РФ и Аркадий Ротенберг. В декабре 2022 года «Дороги и мосты» возглавил основной акционер группы 1520 Алексей Крапивин, в январе 2023 года он также стал директором «Нацпроектстроя».

Шестиполосная трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе соединит Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Общая протяженность дорог с учетом развязок составит более 90 км. Ее строительство началось в 2016 году. Изначально трассу должны были завершить в 2023 году, позже окончание работ перенесли на 2026 год.

Олеся Павленко