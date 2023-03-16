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Владимир Путин назначил бывшего замгубернатора Курганской области врио главы Чукотки

Бывший заместитель губернатора Курганской области Владислав Кузнецов назначен временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 15 марта.

С июня 2022 году Владислав Кузнецов работал в должности первого заместителя председателя правительства Луганской народной республики. 15 марта президент провел с господином Кузнецовым рабочую встречу в режиме видеоконференции. «Я надеюсь, что все проблемы, которые сейчас стоят перед вами, будут решаться в том же темпе и с тем же качеством, которые вы продемонстрировали до сих пор. У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям: вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с бОльшим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет»,– сказал президент. Владислав Кузнецов в свою очередь выразил готовность «послужить Родине там, где нужен».

Владислав Кузнецов родился в 1969 году в Москве. Окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Долгое время работал в банковской сфере, а затем в нефтегазовой отрасли. С 2013 года – директор полиэфирной цепочки ООО «Сибур», затем советник генерального директора компании. Был депутатом Курултая Башкортостана V созыва. С января 2019 года до декабря 2021-го работал на посту вице-губернатора Курганской области. После увольнения покинул регион.

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