ZDF: немецкий корабль-разведчик находился в 20 километрах от места взрыва «Северных потоков»

Второй немецкий канал ZDF со ссылкой на представителя военно-морского командования вооруженных сил Германии сообщил, что на расстоянии менее 11 морских миль (примерно 20 км) от места подрыва «Северных потоков» находился разведывательный корабль бундесвера.

Инцидент на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года. Корабль-разведчик вышел из порта города Киль 7 сентября и до 14 сентября находился неподалеку от места взрывов. Миссия корабля держится в секрете.

Представитель военно-морского командования сказал, что корабль собирал «самые разнообразные сведения», но полученная информация не дает возможности сделать вывод о виновных в диверсии на «Северных потоках», передает «РИА Новости».

В результате взрывов было повреждено три из четырех ниток газопровода. Дания, Швеция и Германия проводят независимые друг от друга расследования инцидента. В России расследованием взрывов как акта международного терроризма (ч. 1 ст. 361 УК) занимается ФСБ. О результатах расследований не сообщалось.