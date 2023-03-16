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В Челябинске для обслуживания маршрута №8 закупят 15 автобусов

В этом году в Челябинске для обслуживания автобусного маршрута №8 «Мамина — Академика Королева» закупят 15 новых автобусов. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт», который ведут сотрудники казенного учреждения «Организатор перевозок Челябинской области».

Новые автобусы будут оснащены не менее 29 посадочными местами, светодиодными указателями маршрута с автоматической регулировкой яркости и системой контроля состояния водителя «Антисон». Контракт на обслуживание маршрута №8 продлен с муниципальным предприятием «Служба организации движения». В рамках него компания будет исполнять обязательства с 1 августа 2023 до конца 2026 года.

Ранее используемый на маршруте №8 подвижной состав передадут на другие маршруты.

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