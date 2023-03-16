Выплаты преподавателям техникумов и трудоустройство бюджетников по специальности обсудили законодатели регионов ПФО в Удмуртии

Совершенствование системы подготовки кадров для высокотехнологичных производств обсудили 15 марта на заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО в столице Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

В рамках заседания законодатели рассмотрели вопрос подготовки квалифицированных кадров для производств на базе взаимодействия образовательных организаций и промышленных предприятий. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в сфере промышленности работают 3 670 предприятий, из них 12 крупнейших заняты в оборонно-промышленном комплексе. При этом везде есть необходимость в квалифицированных кадрах.

В частности, по словам главы региона Александр Бречалова, в Удмуртии потребность в работниках составляет более 15 тыс. вакансий, в организациях ОПК — 1,8 тыс. свободных рабочих мест. Больше всего работников ждут на Воткинском заводе, концерне «Калашников» и Сарапульском радиозаводе.

Как рассказал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, для предприятий ОПК за последние полгода подготовили порядка 60 тыс. кадров. «Это один из самых высоких показателей. Мы, наверное, одни из первых, кто всерьез стал заниматься этим вопросом»,— рассказал господин Комаров.

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев отметил, что в условиях международных санкций и ограничений кадровая обеспеченность отечественных производств — стратегическая задача. «Заводам нужны токари, слесари механосборочных работ, операторы станков с программным управлением. Отмечается рост числа вакансий для инженеров-технологов, конструкторов, мастеров»,— рассказал господин Невоструев.

Так, в ходе заседания участники обсудили вопрос, касающийся оплаты труда преподавателей учреждений СПО, которым часто выгоднее работать на самих предприятиях из-за невысоких зарплат и растущих требований к педагогам. Дополнительным подспорьем могут стать выплаты стимулирующего характера.

Как отметил Владимир Невоструев, особенно внимание также необходимо уделить повышению престижа рабочих специальностей.

Еще одна важная задача, которую участники заседания считают важным решить, — обеспечение трудоустройства по специальности. «Выпускник, получивший образование за счет бюджетных средств, зачастую не трудоустраивается по специальности. Необходимо и для студентов, обучающихся за счет государства, продумать систему распределения»,— отмечается в сообщении.

Координатор ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО, спикер законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин заявил, что «рецептов избавления от кадровой проблемы» со стороны субъектов «мало». «Нужны федеральные решения, которые выведут на новый уровень работу системы колледжей (бывших профтехучилищ). Нужна системная "пропаганда" рабочих профессий в СМИ, на ТВ. Чтобы при слове "завод" подростки представляли не грязный цех, а высокотехнологичное ультрасовременное производство»,— отметил господин Люлин.