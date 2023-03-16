После нападения на троих детей в Саратове Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после информации в СМИ о нападении на детей в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, утром 14 марта в Ленинском районе Саратова некий мужчина сначала причинил телесные повреждения 13-летней девочке, а затем ударил 15-летнюю девушку и мальчика-подростка.

Господин Бастрыкин поручил председателю саратовского СУ СКР Анатолию Говорунову завести по факту нападения на детей уголовное дело и предоставить в дальнейшем доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате.

Дарья Васенина