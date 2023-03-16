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Челябинский губернатор и генконсул Китая договорились о расширении сотрудничества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь договорились о расширении гуманитарных связей и сотрудничества в экономической сфере. Встреча состоялась в правительстве региона 16 марта, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Алексея Текслера, в 2022 году внешнеторговый оборот Челябинской области с Китаем вырос более чем на 70%. «Мы экспортируем медь, древесину, готовые пищевые продукты. Покупаем транспортные средства, продукцию электронной промышленности. Есть конкретные примеры успешных совместных промышленных проектов. Последние годы растет интерес к региональной сельскохозяйственной и пищевой продукции»,– отметил губернатор. Сегодня на Южном Урале находятся более 1,5 тыс. граждан КНР, из них 435 учатся в вузах. Заключено более 80 соглашений о сотрудничестве с организациями-партнерами КНР. В десяти школах Челябинской области более 1,5 тыс. детей изучают китайский язык. Губернатор предложил, учитывая такой интерес, вместе с генеральным консульством организовывать мероприятия, посвященные литературе, истории, языку и культуре Китая.

Кроме того, Алексей Текслер высказал предложение по организации прямых перелетов из Челябинска в Китай. «Мы активно развиваем межрегиональное сотрудничество, есть большой взаимный туристический интерес, и мы готовы сформировать готовые турпакеты», - сказал губернатор.

Цуй Шаочунь поддержал расширение торгово-экономических и гуманитарных связей. По его словам, южноуральская сельскохозяйственная продукция имеет большой спрос и популярность в Китае. В связи с этим генконсул предложил сформировать делегацию от Челябинской области для участия в крупной торговой многоотраслевой выставке в Шанхае, а также в сельскохозяйственной выставке в Чанчуне. Также господин Цуй Шаочунь отметил, что Сычуанский университет в Чэнду готов принимать студентов из Челябинской области, в том числе на бесплатное обучение, а для аспирантов и докторов предусмотрена стипендия.

По итогам встречи губернатор Челябинской области поручил своим заместителям проработать все обозначенные договоренности.

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