Смольный потратит более 30 млн рублей на профессиональное развитие чиновников

ЗакС поддержал в первом чтении законопроект о профессиональном образовании городских чиновников. В 2023 году на это планируется потратить 31 млн руб. Об этом 15 марта пишет пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Как уточняется в проекте закона, 28 млн руб. пойдут на дополнительное образование для городских служащий. На эти деньги город планирует заняться развитием 4731 сотрудника. Остальные 3 млн руб. будут потрачены на «иные мероприятия по профессиональному развитию», в которых примут участие более тысячи человек.

В пояснительной записке отметили, что заказ будет сформирован на основании «индивидуальных планов развития гражданских служащих».

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