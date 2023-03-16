В Музее андеграунда показали перформанс танцовщика театра «Провинциальные танцы» Антона Лаврова

В рамках программы Музея андеграунда «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами» прошел перформанс танцовщика театра «Провинциальные танцы» Антона Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках программы Музея андеграунда «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами» прошел перформанс танцовщика театра «Провинциальные танцы» Антона Лаврова

Фото: Елена Медведева В рамках программы Музея андеграунда «Театральный андеграунд: на сцене и за кулисами» прошел перформанс танцовщика театра «Провинциальные танцы» Антона Лаврова

Фото: Елена Медведева

Антон Лавров, один из ведущих танцовщиков театра «Провинциальные танцы», создал перформанс-коллаж, который рассказывает историю андеграунда в России. Он состоит из танцевальных отрывков из разных спектаклей театра: «Девушка с фарфоровыми глазами», «Сердце на его рукаве», «После вовлеченности. Диптих. Часть 1».

«Этот выступление обращено к любому зрителю, который приходит и так или иначе считывает символизм в пластике, жестах. Мне интересно сделать из этого перформанса что-то большее и, если будет такая возможность показать его опять здесь, но уже глубже проработанный»,— рассказал «Ъ-Урал» Антон Лавров.

Перформанс был впервые представлен в рамках выставки «Тень танца», проходившей в Уральском филиале ГМИИ имени Пушкина в 2021 году.

Театр «Провинциальные танцы» существует с 1990 года, один из первых театров современной хореографии в России. Шесть спектаклей театра — «Свадебка», «Кленовый сад», «После вовлеченности. Диптих. Часть II», «Песня не про любовь», «Имаго-ловушка» — были удостоены премии «Золотая Маска».

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Елена Медведева