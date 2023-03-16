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Жителю Губахи выплатили компенсацию за отмененный тур в Египет

Судебные приставы взыскали с ООО «Пермь-трэвел» в пользу жителя Губахи компенсацию за сорванный тур в Египет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Житель Губахи купил десятидневный тур в Египет с вылетом в марте 2022 года. Однако за несколько дней до вылета турфирма отменила тур, объяснив это геополитической ситуацией. Представители Роспотребнадзора обратились в суд и добились взыскания с турфирмы компенсации в размере 190 тыс. руб. Эта сумма включала в себя возврат денежных средств за туристический продукт, компенсацию моральных и нравственных страданий гражданина, а также неустойку и штраф за нарушение Закона «О защите прав потребителей».

Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району Перми. Несмотря на своевременное уведомление о возбуждении исполнительного производства, турфирма не торопилась выплачивать взыскателю положенные денежные средства. Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 10 тыс. руб. После применения штрафной санкции руководитель туристической фирмы перевел на депозитный счет отдела положенную сумму.

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