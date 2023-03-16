Краевые власти не смогли продать на торгах бывший конезавод в Горном

Торги по продаже имущественного комплекса бывшего конезавода №9 в поселке Горный не состоялись, сообщается в документации на сайте электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ». «Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником»,— указывается причина несостоявшегося аукциона. Торги по продаже конезавода №9 были назначены на 13 марта, в качестве начальной цены лота указывалась сумма в 15,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

В комплекс конезавода входит земельный участок площадью 8,7 га, здания овощехранилища (608 кв. м), маточного комплекса (3,9 тыс. кв. м), дом животноводов (329 кв. м) и конюшня (1,2 тыс. кв. м). О планах краевых властей приватизировать бывший конезавод в Горном, на ул. Конников, 7, стало известно в сентябре 2022 года. Территория конезавода пустует на протяжении пяти последних лет, тогда как в 2015 году он был передан региональному правительству девелопером ТРЦ «Планета» под разведение орловских рысаков. Эксперты, опрошенные «Ъ-Прикамье», заявляли о плохом состоянии построек конезавода. Отмечалось, что комплекс может быть использован как конный клуб, но его восстановление потребует больших средств.