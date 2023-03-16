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обновлено 09:36

После пожара на объекте культурного наследия в Канске глава СКР поручил провести проверку

Глава следственного комитета России дал поручение провести доследственную проверку и доложить об итогах по факту пожара, который уничтожил бывший дом пионеров в Канске (Красноярский край). Здание является объектом культурно-исторического наследия регионального значения.

Возгорание в здании на площади 900 кв. м произошло 15 марта. В результате происшествия никто не пострадал. Пожарным понадобилось более 7 часов на тушение пожара

Отмечается, что здание находилось в аварийном состоянии и не использовалось.

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Лолита Белова

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