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СК завел дело из-за нерасселения аварийного дома в Магнитогорске

В Магнитогорске следователи возбудили уголовное дело по факту халатности из-за нарушения сроков расселении аварийного дома. Конкретные виновные должностные лица администрации города устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

В следственное управление обратились жители Магнитогорска, заявившие, что сотрудники местной администрации допустили халатность при организации расселения их дома, признанного аварийным. В частности, чиновники не исполнили решение суда о переселении жильцов.

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования сотрудники СК обещают принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан. Дело взял под контроль руководитель регионального следственного управления Петр Решетников.

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