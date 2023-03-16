Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции в основной капитал в Новосибирской области в 2022 году снизились на 15%

Объем инвестиций в основной капитал, которые в 2022 году использовали предприятия в Новосибирской области, сократился по сравнению с предыдущим годом на 15,1%. По данным Новосибирскстата, их сумма составила 322,4 млрд руб.

Большая часть инвестиций направлялась на строительство и реконструкцию зданий и сооружений (56,6%), в том числе – жилых (23,4%). На приобретение машин, оборудования и инвентаря пришлось 36,2% от общего объема вложений.

Крупные и средние предприятия инвестировали в основной капитал 173,5 млрд руб. Финансирование осуществлялось в основном за счет собственных средств (58% от общего объема инвестиций). Около 25,5% организации привлекли из бюджетов разного уровня, в том числе 10,9% – из федерального.

В сентябре 2022 года власти Новосибирской области прогнозировали, что снижение инвестиций в основной капитал по итогам года составит около 10%.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Дарья Решетникова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...