Инвестиции в основной капитал в Новосибирской области в 2022 году снизились на 15%

Объем инвестиций в основной капитал, которые в 2022 году использовали предприятия в Новосибирской области, сократился по сравнению с предыдущим годом на 15,1%. По данным Новосибирскстата, их сумма составила 322,4 млрд руб.

Большая часть инвестиций направлялась на строительство и реконструкцию зданий и сооружений (56,6%), в том числе – жилых (23,4%). На приобретение машин, оборудования и инвентаря пришлось 36,2% от общего объема вложений.

Крупные и средние предприятия инвестировали в основной капитал 173,5 млрд руб. Финансирование осуществлялось в основном за счет собственных средств (58% от общего объема инвестиций). Около 25,5% организации привлекли из бюджетов разного уровня, в том числе 10,9% – из федерального.

В сентябре 2022 года власти Новосибирской области прогнозировали, что снижение инвестиций в основной капитал по итогам года составит около 10%.

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Дарья Решетникова