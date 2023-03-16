Краевые власти оценят стоимость контрольного пакета в застройщике пермского отеля

Краевые власти решили оценить рыночную стоимость доли своей структуры – АО «Корпорация развития Пермского края» - в уставном капитале ООО «Окулова 4» - застройщике отеля на ул. Окулова, 4. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», краевой холдинг «Фонд развития Пермского края», подразделением которого является КРПК, стал заказчиком соответствующего госконтракта. Контракт на сумму 160 тыс. руб. был заключен 13 марта. В пресс-службе Фонда развития Пермского края пояснили «Ъ-Прикамье», что подписание контракта является внутренним процессом для оценки актива фонда. Подрядчика, который займется этой работой, ФРПК не раскрыл.

Напомним, в 2021 году Корпорация развития Пермского края учредила строительную компанию «Окулова 4». Цель ее создания — реконструировать в отель здание ВКИУ. Весной 2022 года пермские власти заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Стороны взаимодействуют при реализации этого туристического проекта - реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиницу. АО «Корпорация «Туризм.РФ» в августе 2022 вошла в состав соучредителей компании «Окулова 4», получив в уставном капитале общества 23,7%. За КРПК числится 52,5%, еще 23,7% долей принадлежит ФРПК.

Как сообщалось недавно, весной проект отеля в бывшем здании ВКИУ направят на согласование в Главгосэкспертизу.