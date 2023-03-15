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Вымогательство дошло до новой инстанции

Волгоградский областной суд рассматривает уголовное дело в отношении бывших следователей

Волгоградский областной суд начал рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу в отношении экс-работников регионального Следственного комитета Абакара Абдуллаева и Игоря Ляна, а также их троих предполагаемых подельников, не имеющих отношения к силовым структурам. По версии следствия, мужчины похитили предпринимателя с целью вымогательства у него нескольких миллионов рублей. Подсудимые признают вину частично.

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Фото: пресс-служба судов Волгоградской области

Волгоградский областной суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор уголовного дела в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СКР капитана юстиции Абакара Абдуллаева и адвоката Игоря Ляна, который на момент совершения преступления также служил в Следственном комитете, и их сообщников. Экс-силовикам вменяли вымогательство семи миллионов рублей и совершенное группой лиц похищение человека (ст. 126 ч. 2 п.п. а, в, ж, з; ст. 163 ч. 3 п.б УК РФ), а их сообщникам — то же самое и кражу (ст. 158 ч. 3 п.а УК РФ).

Бывшего руководителя следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда областного СУ СКР Абакара Абдулаева задержали сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками регионального УФСБ 10 мая 2020 года. На следующий день ему предъявили обвинение, уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Его адвокат Роман Варавкин пытался оспорить решение и добиться помещения своего клиента под домашний арест, но Волгоградский областной суд оставил постановление в силе.

По версии следствия и обвинения, бывшие сотрудники Следственного комитета совместно с предполагаемыми подельниками Бисланом Бисултановым, Ильясом Юсуповым и Казбеком Юсуповым, которые не имели отношения к силовым структурам, похитили некоего предпринимателя и вымогали у него деньги. О какой сумме идет речь, следствие публично не ­сообщало.

Изначально похищение предпринимателя инкриминировали всем фигурантам, однако при вынесении приговора в первой инстанции, которое состоялось 19 сентября прошлого года, судья Центрального районного суда Волгограда Елена Гусева исключила похищение из обвинения Абдуллаеву и Ляну, оставив только вымогательство. Статья за похищение человека осталась у Бислана Бисултанова и Ильяса Юсупова. Брата последнего, Казбека Юсупова, судили только за кражу и отпустили сразу из зала суда после вынесения приговора — присужденные ему 2,5 года лишения свободы к тому моменту он уже отсидел в СИЗО.Абакару Абдуллаеву дали восемь лет колонии строгого режима, Игорю Ляну — семь лет. Ильяс Юсупов и Бислан Бисултанов получили 9,5 года строгого режима и 10,5 года соответственно.

Вину фигуранты дела не признавали. В частности, адвокат Абдуллаева Роман Варавкин на предварительном следствии говорил, что его доверитель настаивает на том, что у того были гражданские отношения с потерпевшим и тот был должен ему деньги. Господин Варавкин утверждал, что максимум, что можно предъявить его подзащитному — само­управство.

Решение первой инстанции обжаловали как адвокаты обвиняемых, посчитавшие приговор слишком жестким и не соответствующим реальным событиям, так и прокуратура, не согласившаяся с исключением ряда пунктов обвинения из приговора. В апелляции дело рассматривает судья Елена Ананских.

Адвокат господина Абдуллаева Роман Варавкин затруднился дать оценку перспективам рассмотрения дела. «Перспектив никто не знает, а позиция защиты — частичное признание вины, мой подзащитный не согласен с квалификацией его действий»,— сказал „Ъ“ господин Варавкин.

Дарья Васенина

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