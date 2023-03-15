«Если придет разукрашенный папуас?»

Саратовским журналистам будут отказывать в аккредитации в региональное законодательное собрание в случае, если они не будут придерживаться делового стиля одежды на заседаниях. Соответствующий проект постановления вынесен на ближайшее заседание Саратовской областной думы, решение принято на вчерашнем заседании комитета по информационной политике представительного органа власти. Глава регионального союза журналистов отмечает, что заксобрание «имеет право» устанавливать собственные правила аккредитации, а представителям прессы не сложно соблюсти дресс-код.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Янклович знает, как одеваться журналистам на заседания заксобрания

Фото: Ася Сафиуллина Александр Янклович знает, как одеваться журналистам на заседания заксобрания

Фото: Ася Сафиуллина

Комитет по информационной политике Саратовской областной думы внес на рассмотрение регионального парламента проект постановления, согласно которому меняются правила аккредитации журналистов в законодательное собрания. Документ был разработан депутатами Романом Чуйченко и Юлией Литневской. Господин Чуйченко является главой профильного комитета облдумы, госпожа Литневская — его заместитель.

Изначально в проекте постановления было два пункта и их принятие было необходимо для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В частности, в документе было указано, что журналист лишается возможности посещать заседания заксобрания в случае, если у СМИ, от которого он был аккредитован, отозвана лицензия на вещание. Также подобная мера, согласно проекту постановления, должна быть применена к зарубежному корреспонденту, если деятельность иностранного СМИ, от которого он аккредитован, запрещена в РФ.

Однако вчера на заседании комитета по информационной политике депутат Роман Чуйченко объявил, что информационный отдел заксобрания предложил пакет поправок в проект постановления. Так, как сообщили в облдуме, отказывать будут в аккредитации изданиям, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными изданиями и в течение двух лет, предшествующих подаче заявки, не публиковали материалы о деятельности регионального парламента. Предлагают отказывать СМИ, представившим недостоверную информацию об издании или аккредитуемых коррес­пондентах.

«Аккредитованные журналисты обязаны соблюдать регламент областной думы, не злоупотреблять профессиональными возможностями, придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в облдуме. В случае нарушения установленных правил журналист может быть лишен аккредитации»,— уточнили в пресс-службе заксобрания.

Пункт, касающийся возможности лишать аккредитации в случае отсутствия деловой одежды, вызвал обсуждение среди депутатов. Ранее в заксобрании действовало правило на посещение заседаний в деловой одежде, но за это не могли отозвать аккредитацию.

Депутат от КПРФ Денис Буланов предложил снять эту инициативу с обсуждения, так как, на его взгляд, такая постановка проблемы «странная и нелепая», а инициаторы поправок «перегнули палку». «Получается, что журналиста можно лишить аккредитации всего лишь за то, что он пришел не в той одежде?» — поинтересовался он.

Единоросс Александр Янклович отметил, что речь идет только о необходимости дресс-кода. «Мы все-таки представительный орган власти, и не придерживаться делового стиля одежды неправильно. А если в думу придет разукрашенный папуас под видом журналиста?» — заявил он.

Начальник отдела информационного обеспечения деятельности областной думы и взаимодействия со СМИ Татьяна Плющева отметила, что предлагаемая норма о необходимости придерживаться делового стиля одежды при посещении мероприятий в заксобрании будет носить рекомендательный характер. «К слову, большинство журналистов, которые освещают работу парламента, и сейчас придерживаются делового внешнего вида»,— пояснила госпожа Плющева.

Глава Союза журналистов Саратовской области Лидия Златогорская говорит, что обсуждение этой темы поднималось уже не раз. «У журналистов нет унифицированной рабочей одежды, мы не МЧС, но внешность должна соответствовать. Я категорически против того, чтобы журналисты ходили в помещения органов власти в шортах или сланцах. Мы берем интервью у людей в наглухо застегнутых пиджаках и ходим в думу не чай пить»,— отметила она. Госпожа Златогорская отметила, что в целом против запретительных мер, но заксобрание, по ее мнению, «имеет право устанавливать свои правила». «К тому же их не сложно соблюсти, если нет другой цели — побузить или выразить протест»,— полагает она.

Сергей Петунин