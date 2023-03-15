Складно будет на бумаге

В краевом заксобрании приступили к обсуждению законопроекта губернатора о льготе для логистических центров. Рассчитывать на льготу по налогу на имущество в течение пяти лет смогут девелоперы комплексов площадью более 15 тыс. кв. м. Проекты застройщиков должны иметь статус приоритетных инвестиционных. В региональной контрольно-счетной палате считают, что девелоперы уже анонсированных комплексов планировали их строительство уже с учетом всех налоговых платежей и могут реализовать их и без льготы. От ее введения бюджет края недополучит в год около 200 млн руб. Однако депутаты профильного комитета инициативу поддержали.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вчера профильный комитет краевого заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам рассмотрел внесенный губернатором законопроект об освобождении девелоперов логистических центров от налога на имущество.

Как отметил замминистра экономического развития края Владимир Верюжский, Прикамье отстает от соседних регионов по объему качественной складской недвижимости. В регионе насчитывается 196 тыс. кв. м складских площадей, тогда как в Свердловской области этот показатель в восемь раз больше (1,6 млн кв. м). Вперед Прикамья «ушли» также Башкирия (262 тыс. кв. м), Челябинская область (345 тыс. кв. м) и Татарстан (874 тыс. кв. м). Нехватка предложения формирует повышенный спрос и высокую арендную ставку на складские площади в Пермском крае. Среди перечисленных регионов в Прикамье самая высокая арендная ставка на склады класса А — 5,24 тыс. руб. за 1 кв. м.

Чиновник заметил, что повышенный спрос на склады связан с активным развитием электронной торговли и расширением присутствия федеральных сетей в крае. В 50 регионах уже действуют льготы по налогу на имущество организаций в рамках инвестпроектов, поэтому пермские власти предлагают ввести в крае льготу по налогу на имущество по проектам строительства логистических центров. Указанные инициативы должны иметь статус приоритетных инвестпроектов. Площадь логистического центра, девелопер которого рассчитывает на льготу, должна составлять не менее 15 тыс. кв. м. Льгота действует для приоритетных инвестпроектов (ПИП), получивших такой статус в 2021–2027 годах. Складской комплекс должен быть введен не позднее чем через пять лет после получения статуса ПИП.

Депутат Эдуард Аветисян поинтересовался, почему для получения льготы вводится ограничение по площади комплексов, ведь претендовать на нее все равно могут проекты стоимостью более 100 млн руб. Господин Верюжский согласился, что порог входа в инвестпроекты в 100 млн руб. подтверждает масштаб стройки. Тем не менее власти определились, какой логистический объект считается крупным. Глава фракции «Единой России» Юрий Борисовец назвал предлагаемую льготу хорошей и спросил, зачем вводить дополнительную меру, когда в крае уже применяются специнвестконтракты (СПИК) и ПИП. По словам Владимира Верюжского, СПИК поддерживает проекты по изготовлению высокотехнологичной продукции и строительство логистических объектов не подпадает под этот механизм. Председатель комитета Алексей Мельников отметил, что «льгота — это всегда хорошо, они стимулируют, развивают». Члены комитета рекомендовали законопроект принять в двух чтениях на пленарном заседании заксобрания 16 марта.

Особое мнение к проекту высказала краевая КСП, но ее заключение, опубликованное на сайте парламента, на комитете не обсуждалось. В нем говорится, что за последние два года о начале строительства заявили девелоперы транспортно-логистического центра «Камское», комплекса «Почты России» на ул. Промышленной, 107, мультиформатного логистического центра «Дельта-Инвест» на выезде из Краснокамска, логистического комплекса оренбургского «ПФО Групп» возле Култаево. Все перечисленные проекты являются инвестиционными. В региональной конт­рольно-счетной палате считают, что девелоперы анонсированных комплексов планировали их строительство уже с учетом всех налоговых платежей и могут реализовать их и без льготы. В то же время бюджет Прикамья от этих проектов недополучит около 207 млн руб. в год (с учетом ставки в 2,2%).

Гендиректор компании «Мегасервис» Тарас Рыжук (управляет складским центром Pluspark в Краснокамске) заметил, что наличие конкретного арендатора или покупателя является главным аргументом для девелопера, планирующего логистический центр. «Сумма, которая высвободится при введении льготы по налогу на имущество, позволит девелоперу дать арендатору комплекса ставку более интересную, чем ставка в других регионах, где такой льготы нет. Заходя в Пермский край, крупная федеральная компания выбирает между несколькими соседними регионами. Возможно, обсуждаемая льгота станет существенным фактором для какого-либо бизнеса при выборе региона присутствия»,— рассуждает эксперт.

Евгения Ахмедова