«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России

В среду , 15 марта, самарские «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра проходила на стадионе «Самара Арена».

Игра завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко. У ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Федор Чалов.

Победитель противостояния определится в ответной встрече в Москве, которая пройдет 5 апреля и продолжит борьбу в Пути РПЛ Кубка России. Проигравшая команда отправится в Путь Регионов турнира.

Андрей Сазонов