Немецкую компанию оштрафовали за поставку гидромолота для строительства Крымского моста

Компания из немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн должна выплатить €1,3 млн штрафа за поставку гидравлического молотка в Россию, несмотря на санкции. Агрегат был использован для строительства Крымского моста, сообщила в ответ на запрос Sudwestrundfunk (SWR; Юго-Западное радио) прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа. Название компании не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Окружной суд Киля также наложил штраф на руководителя компании за нарушение санкций в отношении России, сообщает Focus со ссылкой на SWR. Прокуратура Киля, комментируя это дело, заявила, что существует «достаточное подозрение в совершении преступления, связанного с нарушением Закона о внешнеэкономической деятельности». Сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента, сообщили в ведомстве.

Гидромолот можно использовать для забивания свай в землю.

По данным прокуратуры Киля, постановление предусматривает штраф в размере €18 тыс. в отношении должностного лица компании, а также «конфискацию имущества, полученного в результате этого преступления, в отношении компании». Речь идет о сумме в €1,3 млн.

Строительство Крымского моста началось в 2016 году, открыт автодорожный мост был в 2018 году. В ответ на присоединение Крыма к России в 2014 году Запад начал вводить санкции.

Мария Федотова