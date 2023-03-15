Сами вы не местные

Контрольно-счетная палата Пермского края увидела нарушения в работе региональной корпорации МСП. В прошлом году корпорация выдала гарантии на сумму 227,8 млн руб. компаниям, которые зарегистрированы в других субъектах РФ, тогда как, по мнению КСП, корпорация должна поддерживать только предпринимателей, отчисляющих налоги в бюджет Прикамья. Депутаты заксобрания позицию образованного ими контролирующего органа не поддержали и увидели в высказанных КСП оценках превышение полномочий. В бизнес-сообществе считают, что вопрос заслуживает внимания, но полагают, что, скорее всего, произошла ошибка и стоит просто разобраться в ситуации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету председатель региональной контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов представил отчет о деятельности контролирующего органа в 2022 году. В прошлом году КСП выявила нарушения на 1,981 млрд руб. Основная часть этой суммы (1,292 млрд руб., или 65,22%) приходится на нарушения, связанные с отсутствием и недостатками правовых актов, регулирующих расходы бюджетных средств. На втором месте — иные нарушения (269,9 млн руб., или 13,62%). Из них нарушения на 227,8 млн руб. связаны с деятельностью АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».

На этом пункте господин Тушнолобов остановился отдельно. Он пояснил, что 227,8 млн руб.— сумма гарантий, предоставленных корпорацией 20 субъектам МСП, зарегистрированным на территории других регионов. В КСП считают, что это противоречит уставной цели создания АО: оно должно способствовать развитию МСП и увеличению налоговой базы на территории Пермского края, но в данном случае предприниматели воспользовались поддержкой в Прикамье, а налоги отчисляют в бюджеты других субъектов. Глава региональной КСП уточнил, что формально ничего не нарушено, так как пока это только гарантии и ущерб бюджету Пермского края не нанесен. Однако контрольно-счетная палата все же отнесла действия корпорации МСП к нарушениям. «У корпорации — своя правда, мы ее слышим и понимаем. Наша позиция, основанная на анализе документов и нормативно-правовых актов субъектов РФ, что это неправильно. Сейчас идет дискуссия, я ее приветствую. Мы совместно с корпорацией доведем это дело до конца. Подготовим соответствующую информацию для губернатора, проведем еще дополнительные проверки, обозначим цифры — сколько каких налогов куда заплачено»,— заявил председатель региональной КСП.

АО «Корпорация развития МСП Пермского края» зарегистрировано в 2010 году. Изначально общество именовалось «Пермский гарантийный фонд», в 2018-м получило нынешнее название. Единственный акционер общества — Пермский край в лице регионального агентства по развитию МСП. Основной вид деятельности корпорации — предоставление поручительства по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций, оказывающим поддержку малому и среднему предпринимательству. По данным Kartoteka.ru, выручка АО по итогам 2021 года составила 29,1 млн руб., чистая прибыль — 60 млн руб.

Парламентарии претензии КСП к деятельности корпорации не поддержали. Депутат Илья Шулькин отметил, что в данном случае отчет контрольно-счетной палаты противоречит акту ее же проверки деятельности АО, проведенной в августе 2022 года, в котором работа корпорации оценена как эффективная. Он напомнил Геннадию Тушнолобову, что каких-либо предписаний КСП в адрес корпорации тогда не выдала, а лишь направила несколько рекомендаций, в частности рассмотреть вопрос о целесообразности установления в качестве критерия предоставления гарантии регистрацию субъекта МСП на территории региона. «Рассмотреть вопрос о целесообразности — это не нарушение»,— подчеркнул господин Шулькин. Кроме того, по словам депутата, ни в уставе самого АО, ни в региональном законе №392 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» не прописано, что корпорация должна оказывать поддержку только субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в Прикамье. «Я бы сказал, что выводы в отчете КСП нас как законодательное собрание вводят в заблуждение. Также подобная информация может негативно влиять на репутацию корпорации. При этом надо иметь в виду, что она является лучшей в стране. По итогам ее деятельности было создано дополнительно около 600 рабочих мест, а за прошлый год она заплатила дивиденды 111 млн руб. в бюджет Пермского края, что является беспрецедентным случаем на уровне РФ. Поэтому говорить о каком-то ущербе бюджету было бы неправильно»,— считает депутат.

Его поддержала председатель комитета Елена Зырянова. По ее мнению, КСП превысила свои полномочия. «В своем докладе вы говорили, что ничего не нарушено, но должно быть вот так. Это уже превышение полномочий. Ответьте, пожалуйста, на замечания»,— обратилась она к господину Тушнолобову.

Глава региональной КСП отметил, что проверяемая сторона имеет право направить разногласия к акту проверки, если не согласна с ее выводами. Корпорация, по его словам, их не направляла. Также он сослался на упомянутый господином Шулькиным закон №392, отметив, что, согласно ему, одной из основных целей государственной политики в области развития МСП в Пермском крае является увеличение доли уплаченных субъектами МСП налогов в налоговых доходах бюджета региона. «В чем мы не правы? Мы это дело вынесли на обсуждение не для того, чтобы как-то наказать корпорацию. Они работают нормально. Но эта вещь с налогами режет глаз. Мы просто дали оценку исполнения закона»,— ответил депутатам Геннадий Тушнолобов.

Депутаты приняли решение не вносить поправки в проект решения об утверждении отчета и рекомендовать законодательному собранию принять его. Однако вопрос, связанный с выявленными контрольно-счетной палатой нарушениями в работе корпорации МСП, они решили выделить и отдельно рассмотреть его на следующем заседании комитета.

Связаться с пресс-службой корпорации МСП не удалось.

Председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов согласен с КСП в том, что корпорация должна поддерживать, прежде всего, предпринимателей, работающих на территории региона, отмечая, что в этом ее целевое назначение, и если это не так, то вопрос требует внимания. «Но вообще наша корпорация работает хорошо. Вряд ли получилось так, что мы оказали какие-то услуги или предоставили гарантию по кредитам компаниям из других регионов. Возможно, возникла ситуация, что предприниматели получили кредиты, а потом перерегистрировались или просто произошла какая-то ошибка. Думаю, действительно нужно просто всем вместе разобраться»,— полагает господин Теплов.

Екатерина Артемова