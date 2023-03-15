В пригороде Краснодара построят почти 4 км газопровода

В поселке Индустриальный построят 3,9 км газопровода. Это позволит подключить к газу 200 домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сети строят в границах живого массива по улицам Новоселова, Лазурная, Святоникольская и Учительская. Работы планируется завершить летом 2023 года. Газопровод строит «Краснодаргоргаз» в рамках региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019-2028 годы».

После завершения работ жители близлежащих домов смогут подать заявки на подключение к газу, в том числе в рамках программы бесплатной догазификации.

В 2022 году по ней газ подвели к 613 домам. За все время действия программы голубое топливо подвели до границ участков 792 домов, полностью к сетям подключили 371 дом.

Всего на Кубани за последние два года бесплатно подвели газ к 13 тыс. домов, это 80% от всех поданных заявок — 15 770. Оставшуюся часть домов подключат в 2023–2026 годах.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram