Эксперт: Краснодарский край является привлекательным регионом для релокации специалистов со всей России

Привлечение кадров из других регионов и удаленный режим работы являются эффективными инструментами, которые помогают справиться с дефицитом сотрудников в строительной отрасли Краснодарского края. Об этом заявила директор по персоналу федерального девелопера «Неометрия» (входит в холдинг Alias Group) Юлия Зайцева на круглом столе «Кадровые вызовы – 2023», организованным изданием «Коммерсант Кубань-Черноморье».



«Запрос на персонал в девелопменте Краснодарского края очень высок. По итогам 2022 года Кубань заняла четвертое место среди регионов-лидеров по доле вакансий в строительной сфере после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. При этом застройщики региона регулярно отмечают дефицит квалифицированных кадров. По данным портала HeadHunter, конкуренция по рынку труда в России в среднем составляет 5 резюме на одну размещенную вакансию, в то время как в девелопменте – 1,4», – сказала Юлия Зайцева.

По словам спикера, важным критерием для девелоперов при подборе персонала является ответственность перед будущими клиентами. Ведь строительная компания – это бизнес, который создает социальный продукт, жилье для людей. И объекты недвижимости должны быть безопасными, качественными, отвечающие потребностях современных жителей.

«Поэтому стандарты, которые предъявляет наша компания к сотрудникам, высоки. Мы выбираем лучших из лучших – «Неометрия» ориентирована на привлечение высококвалифицированных в своей области специалистов из разных регионов страны», – отметила эксперт.

Юлия Зайцева отдельно подчеркнула, что благодаря системной работе с кадровым потенциалом «Неометрия» не ощущает нехватки специалистов, который характерен для строительной сферы. В то же время оптимальными представляются два способа решения проблемы дефицита сотрудников в отрасли. Первый — это релокация, организация и финансовая поддержка переезда профессионалов к новому месту работы.

«В Краснодарский край с удовольствием приезжают работать кандидаты из Северо-Западного округа, Сибири, с Дальнего Востока, из Центрального региона. Высокий уровень зарплатного предложения, развитая инфраструктура региона и комфортный климат делают Кубань привлекательной для переезда. Кроме того, внутри ЮФО идет активное перемещение кандидатов, так как в каждом городе по-разному обстоят дела с наличием как квалифицированного персонала, так и хороших предложений от работодателей», – прокомментировала директор по персоналу федерального девелопера «Неометрия».

Второй способ компенсировать кадровый голод, по словам эксперта, – это удаленный режим работы для иногородних специалистов в тех сферах, которые не требуют обязательного нахождения сотрудника на рабочем месте в офисе или на строительном объекте.

«Чертежи, дизайн, внутренний документооборот — специалисты, занятые в этих сферах, легко могут работать удаленно, находясь в других городах и часовых поясах. После знакомства с дистанционным форматом работы в пандемию компании продолжают активно поддерживать этот тренд. Поэтому в строительстве жилья на Кубани участвуют профессионалы со всей России», – прокомментировала спикер.

Эксперт добавила, что уровень заработной платы в строительной сфере Кубани достаточно высокий, уступает только предложениям в Москве и Московской области. Однако нельзя не отметить, что запросы соискателей в Краснодарском крае растут быстрее, чем в других регионах. К примеру, в 2022 году кандидаты ожидали уровень дохода на 23% выше, чем в 2021-м, в то время как в других регионах этот показатель увеличился всего на 8%.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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