В Ярославле расследуют инцидент с падением глыбы льда на женщину с детьми

СК и прокуратура Ярославской области организовали проверки по факту падения на жительницу Ярославля и детей снежной глыбы в Заволжском районе на улице Здоровья,4. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

По предварительным данным прокуратуры, ребенок не пострадал. При этом в СК отмечают, что детей было двое. Один из детей выходил из подъезда следом, в результате чего избежал удара. Управлением дома занимается товарищество собственников жилья «КАУЧУК», 13 марта администрация района не выявила нарушений в ходе проверки дома.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыш от снега. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— добавили в СК.

Областная прокуратура также даст оценку исполнению требований законодательства о содержании дома в зимний период, включая оценку законности действий ТСЖ и должностных лиц территориальной администрации. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пояснили в прокуратуре.

Алла Чижова