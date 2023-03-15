Отдел нон-фикшн и специальной литературы в Доме Зингера откроют 24 марта

В Санкт-Петербурге после реконструкции возобновит работу отдел нон-фикшн и специальной литературы на цокольном этаже Дома книги. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе.

Для посетителей на цокольном этаже покупатели смогут найти здесь профессиональную и деловую литературу, книги по социальным наукам и на научно-популярную тематику. В день открытия нового отдела Дом книги проведет беспроигрышную лотерею для всех, кто совершит покупку на любую сумму в этот день. В подарок можно будет получить закладку, календарь и клубную карту.

Напомним, что книжный магазин в Доме Зингера вновь открыл свои двери в ноябре прошлого гола.

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