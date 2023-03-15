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Отдел нон-фикшн и специальной литературы в Доме Зингера откроют 24 марта

В Санкт-Петербурге после реконструкции возобновит работу отдел нон-фикшн и специальной литературы на цокольном этаже Дома книги. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе.

Для посетителей на цокольном этаже покупатели смогут найти здесь профессиональную и деловую литературу, книги по социальным наукам и на научно-популярную тематику. В день открытия нового отдела Дом книги проведет беспроигрышную лотерею для всех, кто совершит покупку на любую сумму в этот день. В подарок можно будет получить закладку, календарь и клубную карту.

Напомним, что книжный магазин в Доме Зингера вновь открыл свои двери в ноябре прошлого гола.

Фотогалерея

Открывшийся Дом Книги на Невском проспекте наконец-то стал городским

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Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина &quot;Дом книги&quot; в историческом здании компании &quot;Зингер&quot; на Невском проспекте

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский во время церемонии открытия

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Открытие обновленного книжного магазина "Дом книги" в историческом здании компании "Зингер" на Невском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Сергей Боярский, Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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