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Михаил Евраев: «Более 400 млн рублей направим на ремонт теплосетей в Рыбинске в 2023 году»

В ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор Ярославской области Михаил Евраев осмотрел ремонтируемый участок теплотрассы в районе улиц Новикова и Куйбышева. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Состояние сетей в Рыбинске критическое. Износ составляет 73%. Будем делать все возможное, чтобы постепенно решать этот вопрос. В этом году выделяем на ремонт рыбинских теплосетей более 400 млн руб. Город также добавит финансирование. Благодаря этому мы сможем существенным образом изменить ситуацию с теплоснабжением»,— сказал глава региона.

Как доложил губернатору гендиректор ООО «Рыбинская генерация» Виктор Тамаров, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Всего по итогам 2023 года заменят 15 участков теплотрассы общей протяженностью около 5 км в двухтрубном исполнении.

Правительство Ярославской области в 2022 году уже выделяло 100 млн руб. для увеличения объемов капитального ремонта тепловых сетей Рыбинска. Тогда деньги были направлены на капитальный ремонт 8 участков тепловых сетей от котельной «Полиграф» общей протяженностью 1,2 км.

Алла Чижова

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