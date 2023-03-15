«Росгосстрах»: каждый пятый нижегородец не успевает отдохнуть во время отпуска

Каждый третий работающий нижегородец берет отпуск раз в год, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха» по итогам собственного опроса. 39% респондентов отдыхают два раза в год, 15% – реже, чем раз в год.

Большинство опрошенных нижегородцев рассказали, что вынуждены решать рабочие проблемы во время отпуска: 41% вовлекается в этот процесс периодически, 32% – часто.

Отдохнуть за время отпуска успевают 53% жителей Нижнего Новгорода. Каждый пятый не может расслабиться: 15% респондентов считают, что это происходит из-за хронической усталости, 6% – из-за слишком активного отдыха.

О проблемах со здоровьем из-за переработок сообщили 69% опрошенных нижегородцев, при этом каждый пятый не обращает внимание на свое самочувствие.

Опрос проводился во всех регионах России в феврале 2023 года. Участие приняли 1,2 тыс. респондентов.

Анастасия Еремина