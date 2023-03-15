Первичная заболеваемость наркоманией на Кубани снизилась на 11,4%

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в Краснодарском крае снизился на 11,4%, общей — на 3%. Также на Кубани сократилось количество потребителей наркотиков, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше наркологических заболеваний. Несмотря на миграционные потоки, по итогам мониторинга наркоситуация в крае оценивается как нейтральная»,— отметил вице-губернатор региона Александр Власов.

На селекторном заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края отметили, что наркоситуация улучшилась в Анапе, Горячем Ключе, а также Белоглинском, Ейском, Курганинском, Тбилисском и Тихорецком районах. При этом систему профилактики необходимо активизировать в Краснодаре, Новороссийске и Белореченском районе.

Татьяна Ручкина

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