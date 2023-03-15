Система видеонаблюдения в Анапе помогла Интерполу задержать скрывавшегося три года преступника

В Анапе интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол» во взаимодействии с Интерполом впервые помогла полиции задержать преступника, находившего в международном розыске. Им оказался гражданин Армении, сообщает пресс-служба ОМВД по городу.

28 июня 2019 года в Армении произошло ДТП, в котором на месте погиб один человек. На 28-летнего виновника аварии завели уголовное дело по ч. 2 ст. 242 УК республики Армения («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека»). Его объявили в розыск.

Интеллектуальная система обнаружила мужчину на улице Крымская в Анапе, его оперативно задержали оперуполномоченные отдела уголовного розыска ОМВД России по Анапе. Его поместили в изолятор временного содержания. После мужчину передадут сотрудникам Интерпола, которые экстрадируют его в Армению.

Татьяна Ручкина

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