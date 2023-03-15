Под украинский обстрел попали школа, молельный дом, многоквартирный дом и сельхозпредприятие в Шебекинском округе Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел вооруженными силами Украины еще двух населенных пунктов Белгородской области. Подробности он сообщил в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате инцидентов не было, но разрушения оказались массовыми.

«В поселке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Также прилеты зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Сильно поврежден один из корпусов предприятия»,— рассказал Вячеслав Гладков. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы продолжают подворовой обход.

Украинские обстрелы гражданской инфраструктуры Белгородской области 15 марта стали одними из самых массовых с начала спецоперации.

Губернатор подтвердил повреждения в четырех населенных пунктах — Красном, Новой Таволжанке и Шебекине Шебекинского городского округа, а также в Новостроевке-Второй Грайворонского округа. МЧС в течение дня разослало жителям полтора десятка сообщений об обстрелах разных населенных пунктов.

Какие населенные пункты Белгородской области сегодня попадали под украинские обстрелы — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин