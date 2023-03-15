Прием заявление на зачисление детей в первые классы Петербурга начнутся с 1 апреля

В Санкт-Петербурге завершается подготовка МФЦ и цифрового пространства к началу кампании по зачислению детей в первые классы, которая запланирована на 1 апреля. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Заявления от родителей со льготами будут приниматься с 1 апреля по 30 июня. К ним можно отнести внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисление, а также прием детей, проживающих на закрепленной территории. Второй этап кампании начнется 6 июля, в рамках которого будут принимать заявления у семей из других районов. Детей будут зачислять на свободные места.

«Главным критерием при зачислении детей в первый класс на данном этапе остается близость школы к дому. Дата и время подачи заявления не повлияют на решение о зачислении ребенка в школу, поэтому подать заявление можно в любое удобное время»,— отметил губернатор Александр Беглов.

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