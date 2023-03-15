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Творческими проектами самарского драмтеатра займется худрук из Санкт-Петербурга

Сергей Морозов вступил в должность заместителя Самарского академического театра драмы им. Горького по творческим вопросам. Он будет отвечать за творческие проекты учреждения. В настоящее время Сергей Морозов является художественным руководителем театра «На Литейном» (Санкт-Петербург). Об этом сообщают представители самарского драмтеатра.

Решение о назначении Сергея Морозова было принято по итогам его работы в Самаре в качестве режиссера над спектаклем «Фредерик, или Бульвар преступлений».

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина и директор драмтеатра Сергей Филиппов после обсуждения решили предложить гостю из Санкт-Петербурга соответствующий пост. В новой должности Сергей Морозов будет курировать работу главного режиссера и всей творческой труппы самарского драмтеатра.

Георгий Портнов

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