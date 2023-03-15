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Треть общих сбережений вкладчиков принадлежит петербуржцам старше 65 лет

Наибольший объем сбережений размещен на депозитах петербуржцев старше 65 лет, четверть приходится на клиентов от 60 до 64 лет, 22% — это вкладчики в возрасте 50-60 лет. Такие данные приводит банк ВТБ на основе анализа клиентской базы Петербурга.

Чаще всего в Петербурге открывают депозиты женщины — на них приходится 59% от общего объема вкладчиков. Однако по объему сбережений лидируют мужчины, на их счетах хранится 60% средств. Среди женщин также более популярны накопительные счета — 55%. При этом на счетах-копилках у обоих полов хранится примерно одинаковый объем сбережений.

Чаще всего петербургские клиенты банка открывают вклады на срок от полугода до года (42%), чуть больше трети занимают вклады на срок от года до трех лет, 22% же выбирают период от трех месяцев до полугода.

Средний остаток по Петербургу составляет 160 тыс. руб., что на 28% превышает этот показатель по стране (125 тыс. руб.) По объему средств лидируют клиенты 40-50 лет — на их долю приходится больше четверти. По числу накопительных средств первое место занимают петербуржцы в возрасте 30-40 лет, на которых приходится каждый четвертый открытый счет.

«Мы видим стабильный рост спроса на сберегательные продукты банка. За прошлый год в Санкт-Петербурге число вкладчиков выросло на 45%, пользователей накопительных счетов — на 30%. Мы планируем и далее наращивать средства физических лиц благодаря привлекательным условиям и удобному оформлению продуктов в мобильном и интернет-банке»,— отметил начальник управления розничных продаж в Петербурге и Ленобласти Александр Вялков.

В 2022 году на депозитах и накопительных счетах в ВТБ свои сбережения держали более 500 тысяч жителей Петербурга. Средний размер депозита жителя города остается без изменений в размере 2 млн руб. Чаще всего петербуржцы открывают вклады и накопительные счета онлайн — 78%. За год доля дистанционного формата увеличилась на 14 п.п.

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