Для тюремных магазинов Кубани, Адыгеи и Крыма закупят продукты на 106 млн рублей

Калужская УИС объявила тендер 106,7 млн руб. на поставку продуктов в тюрьмы краснодарского края, Адыгеи и Крыма. Сведения об этом размещены на портале госзакупок.

Из конкурсной документации следует, что 19 магазинов при исполнительных колониях и СИЗО. расположенных в трех регионах, получат 795 единиц товаров. Среди них вода, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и соль, консервированные изделия, чай, мед, конфеты, фрукты и овощи, колбасные и сырные изделия, молочные и мясные продукты.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Калужское»» зарегистрировано в декабре 2021 года в городе Калуге. Уставный капитал составляет 547,3 млн руб. Генеральный директор Екатерина Кораблева. Основной вид деятельности – розничная прочая торговля в неспециализированных магазинах.

Екатерина Мухамедова