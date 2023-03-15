В Горячем Ключе из-за ремонта закроют мост через реку Псекупс

Краевой минтранс планирует ввести ограничение движения автомобилей с 1 июня по 30 апреля 2024 года для ремонта моста, проходящего через реку Псекупс на автомобильной дороге Горячий Ключ - Хадыженск (км 0+855). Проект приказа опубликован на портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Кубани.

Ремонт выполнит ООО «МостоБурСтрой» за 72,1 млн руб. в рамках заключенного госконтракта.

Первый этап проведут с 1 июня по 31 октября текущего года. Второй – с 1 марта по 30 апреля 2024 года. В качестве объездного пути выбрали автомобильные дороги общего пользования Магистраль «Дон» - станица Саратовская – г. Горячий Ключ, М-4 «Дон».

Для транспортных средств с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн объезд возможен через город Горячий Ключ по улицам Ярославского, Революции, с соблюдением требований дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «МостоБурСтрой» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Генеральный директор – Александр Фролов. Основной вид деятельности – строительство мостов и тоннелей.

Екатерина Мухамедова