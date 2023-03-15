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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 15 марта

Запоминающиеся кадры среды

Протесты во Франции, отключение электроэнергии в Буэнос-Айресе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Нант, Франция. Протестующие пинают баллончик со слезоточивым газом

Нант, Франция. Протестующие пинают баллончик со слезоточивым газом

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Лахор, Пакистан. Грузовик, загоревшийся в ходе столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и полицией

Лахор, Пакистан. Грузовик, загоревшийся в ходе столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и полицией

Фото: Reuters / Mohsin Raza

Калифорния, США. Коммерческий район после наводнения

Калифорния, США. Коммерческий район после наводнения

Фото: Reuters / Carlos Barria

Тегусигальпа, Гондурас. Неопознанное тело на дне реки Чолутека

Тегусигальпа, Гондурас. Неопознанное тело на дне реки Чолутека

Фото: Reuters / Fredy Rodriguez

Париж, Франция. Неубранный мусор на улице

Париж, Франция. Неубранный мусор на улице

Фото: Thomas Padilla / AP

Коломбо, Шри-Ланка. Пассажиры едут на подножке поезда

Коломбо, Шри-Ланка. Пассажиры едут на подножке поезда

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Буэнос-Айрес, Аргентина. Жительница выгуливает свою собаку в темноте из-за отключения электроэнергии

Буэнос-Айрес, Аргентина. Жительница выгуливает свою собаку в темноте из-за отключения электроэнергии

Фото: Natacha Pisarenko / AP

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Нант, Франция. Протестующие пинают баллончик со слезоточивым газом

Фото: Jeremias Gonzalez / AP

Лахор, Пакистан. Грузовик, загоревшийся в ходе столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и полицией

Фото: Reuters / Mohsin Raza

Калифорния, США. Коммерческий район после наводнения

Фото: Reuters / Carlos Barria

Тегусигальпа, Гондурас. Неопознанное тело на дне реки Чолутека

Фото: Reuters / Fredy Rodriguez

Париж, Франция. Неубранный мусор на улице

Фото: Thomas Padilla / AP

Коломбо, Шри-Ланка. Пассажиры едут на подножке поезда

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Буэнос-Айрес, Аргентина. Жительница выгуливает свою собаку в темноте из-за отключения электроэнергии

Фото: Natacha Pisarenko / AP

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