Фото дня: 15 марта

Протесты во Франции, отключение электроэнергии в Буэнос-Айресе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Нант, Франция. Протестующие пинают баллончик со слезоточивым газом Фото: Jeremias Gonzalez / AP Лахор, Пакистан. Грузовик, загоревшийся в ходе столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и полицией Фото: Reuters / Mohsin Raza Калифорния, США. Коммерческий район после наводнения Фото: Reuters / Carlos Barria Тегусигальпа, Гондурас. Неопознанное тело на дне реки Чолутека Фото: Reuters / Fredy Rodriguez Париж, Франция. Неубранный мусор на улице Фото: Thomas Padilla / AP Коломбо, Шри-Ланка. Пассажиры едут на подножке поезда Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte Буэнос-Айрес, Аргентина. Жительница выгуливает свою собаку в темноте из-за отключения электроэнергии Фото: Natacha Pisarenko / AP Следующая фотография 1 / 7 Нант, Франция. Протестующие пинают баллончик со слезоточивым газом Фото: Jeremias Gonzalez / AP Лахор, Пакистан. Грузовик, загоревшийся в ходе столкновения между сторонниками бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и полицией Фото: Reuters / Mohsin Raza Калифорния, США. Коммерческий район после наводнения Фото: Reuters / Carlos Barria Тегусигальпа, Гондурас. Неопознанное тело на дне реки Чолутека Фото: Reuters / Fredy Rodriguez Париж, Франция. Неубранный мусор на улице Фото: Thomas Padilla / AP Коломбо, Шри-Ланка. Пассажиры едут на подножке поезда Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte Буэнос-Айрес, Аргентина. Жительница выгуливает свою собаку в темноте из-за отключения электроэнергии Фото: Natacha Pisarenko / AP